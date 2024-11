Appel à la population pour recherche d’information sur des incidents d’origine criminelle

La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent fait appel à la population, car elle est à la recherche d’information au sujet d’incidents d’origine criminelle qui ont eu lieu sur son territoire entre le 5 et le 10 novembre.



Plusieurs actes criminels auraient été perpétrés durant les derniers jours, notamment à Beloeil, où un violent brasier aurait détruit des commerces de la Place Bernard-Pilon, ainsi que des tentatives d’incendie sur un dépanneur et un fleuriste sur la rue Cartier. La Régie fait également état d’un événement impliquant des coups de feu.



Le service de police indique que ces méfaits visaient principalement des commerces et des véhicules de personnes ciblées, mais pas la population en général. Selon les enquêteurs chargés de recueillir les preuves, il ne serait pas impossible que ces événements soient interreliés et l’enquête se poursuit afin d’identifier le ou les suspects.



Toute personne disposant d’informations pertinentes sur des activités criminelles ou des individus suspects est invitée à contacter la ligne Info-Crime de façon confidentielle au 450 922-7001 poste 399.