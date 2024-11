Varennes et Boucherville: une campagne corporative de bénévolat signée Metro

La division pharmacie de Metro a déménagé au centre de distribution du Groupe Jean Coutu à Varennes il y a près de 10 ans et, depuis, ses employés s’impliquent auprès de la communauté, notamment par le biais de sa campagne de bénévolat corporative Un geste du cœur.



Cette campagne se déroule chaque année d’août à octobre et elle permet aux employés du groupe Metro de consacrer une demi-journée à des organismes locaux. C’est ainsi qu’en 2024, plus de 500 bénévoles au Québec et en Ontario se sont mobilisés dans 16 organismes de bienfaisance, a expliqué Élisabeth Gagnon, conseillère en communications au Groupe Jean Coutu.



Plusieurs bénévoles ont choisi de donner de leur temps auprès de la Maison Véro & Louis à Varennes en effectuant du nettoyage ainsi que du rangement de matériel en vue de la saison hivernale. Ils ont aussi effectué du tri alimentaire chez Moisson Rive-Sud à Boucherville, a précisé Mme Gagnon.



Elle a souligné également que des magasins Metro et Super C de la région participent au programme Récupartage. Ce programme de récupération des denrées alimentaires permet à ces magasins de donner leurs produits de qualité invendus aux banques alimentaires locales. Élisabeth Gagnon a mentionné qu’en 2023, grâce à Récupartage, près de trois millions de kilogrammes de nourriture ont été récupérés à travers la province, soit l’équivalent de près de six millions de repas.