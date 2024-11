Dix introductions par effraction à Longueuil : un homme arrêté

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a arrêté un suspect qui aurait fait 10 introductions par effraction dans des commerces à Longueuil, dans les secteurs de Greenfield Park et Saint-Hubert, dans la nuit du 17 novembre.

Le suspect de 28 ans a été arrêté vers 2h30 et sera interrogé par les enquêteurs plus tard. Selon le SPAL, il pourrait être relié à d’autres introductions par effraction et pourrait faire face à des accusations d’introduction par effraction, possession d’outils de cambriolage, bris de conditions et possession de stupéfiants.

Toute personne détenant des informations sur des activités criminelles commises sur le territoire du SPAL peut contacter en tout temps et de manière anonyme la ligne Info-Azimut au 450 646-8500 ou en ligne : https://www.longueuil.quebec/fr/info-azimut.