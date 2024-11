Bientôt des ascenseurs au métro Longueuil ?

La Société de Transport de Montréal (STM) souhaite implanter deux nouveaux édicules en façade de l’Esplanade de la place Charles-Le Moyne à l’intérieur du nouveau bâtiment du Groupe Devimco. Cette infrastructure permettrait notamment de construire des ascenseurs afin d’implanter l’accessibilité universelle sur l’ensemble de la ligne jaune composée des stations Berri-UQAM, Jean-Drapeau et Longueuil-Université-de-Sherbrooke.

La nouvelle mouture du projet consiste à la construction d’édicules abritant les ascenseurs attenants au bâtiment du Terminus Longueuil, à l’intérieur d’une des boucles d’autobus. L’infrastructure serait accessible par l’intérieur du Terminus et localisée à proximité de la future billetterie métropolitaine.

Faute d’avoir obtenu les budgets requis pour la réalisation du projet pendant la pandémie, la STM a dû revoir ses priorités et le projet fut abandonné. Malgré la coupe dans les budgets, la STM priorisait le dossier de la station sur le territoire de Longueuil et une nouvelle table de travail s’est formée avec de nouvelles parties prenantes, soit de la Société de Transport de Montréal (STM), l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de Transport de Longueuil et la Ville de Longueuil.

Aux fins de réalisation du projet, une entente quadripartite visant la collaboration et portant sur le concept des travaux dans le cadre du projet d’accessibilité à la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke a été signée.

«Cette entente est un jalon dans le processus du projet puisqu’il permet à la STM d’approfondir les études techniques requises pour la réalisation du projet et, d’éventuellement, faire approuver les budgets requis aux autorités compétentes», indique la Ville.

En fonction du scénario préliminaire retenu, il sera requis dans un deuxième temps que la STM acquiert partie d’un lot appartenant à la Ville de Longueuil pour la construction des édicules. Une promesse d’achat sera éventuellement présentée au conseil.

L’entente n’implique pas la Ville financièrement mais a pour objectif d’officialiser l’implantation retenue pour la construction des ascenseurs et permettra à la STM de poursuivre ses études visant la réalisation du projet.