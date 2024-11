3 M$ pour la Maison de répit l’Intermède

« C’est une réussite remarquable qui aura un impact significatif sur notre communauté », s’est exclamé le président de la Fondation l’Intermède, Marc Ayotte, alors que son équipe de campagne de financement a réussi à atteindre son objectif de 3 M$ afin de rénover et d’aménager la maison acquise en mai 2023 à Saint-Basile-le-Grand.



La Maison de répit l’Intermède offre ses services à une centaine de familles de la Montérégie-Est qui vivent avec des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Marc Ayotte a précisé que l’organisme pourra donc continuer d’offrir du répit dans un environnement « bienveillant, sécuritaire et adapté », afin de prévenir l’épuisement des parents et de favoriser le maintien de la personne dans son milieu de vie le plus longtemps possible.



« Ce n’est pas qu’une victoire, c’est un engagement collectif de la part de notre communauté envers les familles qui bénéficient de nos services, ainsi qu’un gage pour la pérennité de la ressource », a renchéri M. Ayotte, en unissant sa voix à celle du président de l’Intermède, Michel Saint-Onge.



Il a notamment remercié les deux coprésidents, Dominique Filion et Stéphane Gagnon, ainsi que les 12 ambassadeurs de la campagne.