Sainte-Julie: demande pour une ligne directe vers Montréal

Lors de l’assemblée publique du 12 novembre à Sainte-Julie, une citoyenne, Nathalie Matos, a demandé s’il était possible de ravoir l’ancienne ligne 600 de transport collectif qui allait directement vers Montréal.



« Malheureusement, ça ne sera pas possible; pas parce qu’on ne veut pas, mais parce que c’est une loi provinciale concernant l’entente entre le Réseau express métropolitain (REM) – qui est la propriété de la Caisse de dépôt et de placement du Québec – et le gouvernement du Québec, qui interdit depuis presque un an tout transport en commun en direction de Montréal comme c’était avant », a répondu le maire, Mario Lemay, qui dit avoir utilisé ce moyen de transport pendant plus de 20 ans.



« On est obligés, pour la ligne 600, de se diriger vers la gare du REM et de prendre le REM de là pour s’en aller au centre-ville. Ça prend 15-20 minutes de plus qu’à l’habitude. Personnellement j’aurais préféré que ça continue comme avant, mais le gouvernement en a décidé autrement. »