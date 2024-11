Vers une réduction du fardeau administratif des organismes municipaux

Par la voix de son président et maire de Varennes, Martin Damphousse, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a salué le dépôt, le 7 novembre, d’un projet de loi en vue de réduire le fardeau administratif des organismes municipaux.



« Les démarches administratives sont de plus en plus complexes, coûteuses et exigeantes », a affirmé M. Damphousse à ce sujet. Il a rappelé que ce projet de loi édictant la Loi sur les contrats des organismes municipaux répond à une demande prioritaire que l’UMQ a adressée au gouvernement du Québec au cours des derniers mois.



« Ce projet de loi, annoncé par la ministre Andrée Laforest lors des Assises de l’UMQ en mai dernier, marque une étape importante vers une gestion municipale plus efficace », a-t-il ajouté en espérant que cette démarche incitera d’autres ministères à adopter la même volonté de simplifier les processus administratifs pour les municipalités.



Une étude réalisée par l’UMQ en 2023 démontre que plus de 4 100 employés municipaux travaillent à plein temps afin de répondre aux différentes demandes du gouvernement du Québec. Il a regretté que, devant ces exigences, certaines municipalités disposant de ressources limitées renoncent même à des subventions pourtant essentielles, à défaut de pouvoir assumer les démarches nécessaires.