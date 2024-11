Une Chaise des générations au bureau de la ministre de la Famille à Varennes

Le 11 novembre, des enfants du Carrefour familial de Sainte-Julie ont remis à la députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, une Chaise des générations qui symbolise leurs espoirs pour un avenir meilleur.



La Julievilloise Amélie Bousquet, était porteuse du projet pour l’organisme citoyen Mères au front, alors que Brigitte Archambault a accompagné les enfants dans la réalisation de la chaise. Elles ont souligné que celle-ci rappelle aux élus l’importance d’œuvrer à la préservation de la biodiversité, la réduction des gaz à effet de serre, la prévention de la pollution et la justice climatique intergénérationnelle.



En demeurant dans le bureau de circonscription de Suzanne Roy, ce symbole lui rappellera l’importance de placer les enfants au centre des préoccupations et des décisions de l’élue. « La Chaise des générations est un rappel que notre responsabilité collective envers eux est prioritaire, aujourd’hui comme demain », a mentionné Suzanne Roy par voie de communiqué.