Théâtre Jankijou: la troupe remonte sur scène pour Noël

Les comédiens de la troupe du théâtre Jankijou de Boucherville monteront à nouveau sur la scène du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois pour le temps des fêtes.

Ils joueront la pièce Pas de panique Mère Noël de Luc Boulanger dans une mise en scène de Patriq Chénier.

La pièce qui s’adresse aux enfants de cinq à neuf ans se passe dans l’atelier relax de la Mère Noël et les lutins.

Tout à coup, un vilain personnage arrive avec son acolyte. Il n’a jamais eu de cadeau de Noël de sa vie parce qu’il n’était pas un enfant sage. Avec son complice Détritus, il veut se venger et utilisera tous les moyens possibles et imaginables pour anéantir la fête de Noël.

Est-ce qu’il y parviendra? Est-ce que la Mère Noël réussira à sauver la fête de Noël?

Cinq représentations

Les représentations auront lieu le vendredi 29 novembre à 19h, le samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre à 10 h 14 h.

Le coût est de 8$ pour les 13 ans et moins, 12$ pour les adultes (+ les frais de billetterie) et gratuit pour les 3 ans et moins.

Réservation au www.lepointdevente.com ou au www.jankijou.com