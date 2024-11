De nouvelles responsabilités pour Shirley Dorismond

La députée de Marie-Victorin Shirley Dorismond a été nommée adjointe gouvernementale à la Lutte contre le racisme, le 5 novembre.

«Mes nouvelles responsabilités me tiennent particulièrement à cœur puisqu’elles rejoignent mes valeurs et me permettront de faire une différence tangible au regard du bien-être de l’ensemble des citoyennes et citoyens, a exprimé Mme Dorismond. J’ai bien hâte de travailler avec le ministre responsable de la Lutte contre le racisme afin de bâtir un Québec plus inclusif et équitable.»

Selon le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, la «grande écoute» de Mme Dorismond «lui permet de tisser des liens solides et de rassembler les gens autour de projets concrets. Je suis convaincu qu’elle fera preuve du dévouement et des compétences nécessaires pour atteindre tous nos objectifs.»

La députée élue en 2022 conserve aussi sa fonction d’adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux.

Infirmière clinicienne, elle a aussi agi à titre de vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.