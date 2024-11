Érosion des berges: le gouvernement doit écouter le parlement

Lorsqu’il est question de procéder à des travaux afin d’assurer un niveau d’eau suffisant pour la navigation, les ressources sont disponibles de la part du fédéral, mais quand on parle d’érosion des berges, le gouvernement tergiverse, déplore le député Xavier Barsalou-Duval.



Le ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière doit procéder à des travaux afin de maintenir un niveau d’eau adéquat pour la navigation. Dans cette optique, le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou-Duval, considère que le ministère des Transports pourrait collaborer avec Pêches et Océans dans l’élaboration et la mise en place d’un programme efficace et coordonné de protection des berges.



Lui et son collègue, le député de Berthier Yves Perron, ont donc demandé au fédéral d’établir un groupe de travail interministériel de concertation afin d’assurer une coordination des activités et de travaux effectués ou prévus dans l’archipel du lac Saint-Pierre et du secteur Varennes-Verchères-Contrecœur par ses ministères respectifs.



Ils ont rappelé à ce sujet que le 8 octobre, la Chambre des communes a adopté de façon unanime le rapport du Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités, intitulé : Réduire l’impact de l’érosion des berges dans le corridor des Grands Lacs et du Saint-Laurent.