Travaux d’aménagements écologiques au parc Saint-Charles à Varennes

Des travaux d’aménagements écologiques sont en cours au parc Saint-Charles afin de renforcer la biodiversité de la rivière et protéger cet espace vert pour les générations futures.



Ces aménagements sont entrepris par Hydro-Québec en collaboration avec la Ville de Varennes et ils se dérouleront jusqu’en octobre 2025, de façon périodique. Ils contribueront à créer et à améliorer la diversité des habitats aquatiques ainsi que la qualité de l’eau de la rivière, en plus de protéger les berges contre l’érosion. Des plantes, des arbres et des arbustes indigènes seront intégrés dans le parc en fonction des particularités de chaque secteur d’intervention.



Durant la période des travaux, certains sentiers pourraient être fermés temporairement afin d’assurer la sécurité de tous, et l’accès au parc par la rue Robert sera réservé aux travailleurs. Des représentants d’Hydro-Québec seront présents avec un kiosque d’informations au parc Saint-Charles dans les prochaines semaines.