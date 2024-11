Ouverture de la 3e voie sur l’A-20 à Sainte-Julie ce samedi

Tel que l’avait mentionné le journal La Relève il y a plusieurs semaines, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé la mise en service temporaire d’une voie réservée de neuf kilomètres sur l’autoroute 20, en direction est, entre Sainte-Julie et Saint-Mathieu-de-Belœil, dès le samedi 9 novembre en matinée.



Les autobus, les taxis et les covoitureurs, c’est-à-dire deux personnes et plus, pourront emprunter cette nouvelle voie réservée située à la hauteur du viaduc de Sainte-Julie. Elle sera disponible jusqu’à la reprise du chantier au printemps 2025, pour la poursuite des travaux afin de terminer les quatre derniers kilomètres de cette troisième voie.



Le ministère des Transports a ajouté toutefois que des fermetures ponctuelles de nuit de la voie réservée pourraient avoir lieu d’ici le printemps 2025. Aussi, jusqu’à la fin novembre, des bretelles temporaires seront construites près des sorties no 102 (Sainte-Julie – Saint-Amable – Saint-Bruno-de-Montarville) et no 105 (McMasterville – Saint-Basile-le-Grand – Saint-Amable) de l’autoroute 20 en direction est. Ces travaux, qui ne causeront pas d’entrave, ont lieu en prévision de la reconstruction des bretelles actuelles et du prolongement de la voie de circulation entre ces deux sorties, prévus en 2025.