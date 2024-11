Fête surprise pour 30 ans de vie parlementaire de Stéphane Bergeron

Plus d’une centaine de parents, amis, élus, collègues et ex-collègues se sont donné rendez-vous le 25 octobre pour souligner le 30e anniversaire de vie parlementaire du député fédéral de Montarville, Stéphane Bergeron.



La veille, il avait annoncé sa décision de ne pas solliciter un nouveau mandat lors des prochaines élections fédérales. L’ex-chef du Bloc Québécois, Gilles Duceppe, était de la partie et a salué l’engagement indéfectible de M. Bergeron envers le Québec. Monique Désy, une infatigable bénévole qui a épaulé Stéphane Bergeron pendant un quart de siècle, était au nombre des personnes qui ont pris la parole pour lui rendre hommage.



« Cette soirée demeurera éternellement gravée dans ma mémoire comme l’un des nombreux beaux moments que j’aurai vécus au cours de ces trente années de vie parlementaire. […] Cette fête concluait en beauté une semaine, qui, en raison de l’annonce de ma décision de ne pas solliciter un nouveau mandat, avait été quelque peu éprouvante. Ce fut donc un baume au cœur, que j’ai reçu comme un bouquet d’amour. Merci encore au comité organisateur et à toutes les personnes présentes! », de conclure Stéphane Bergeron.



*****

C’est le 25 octobre 1993 que Stéphane Bergeron fut élu pour la toute première fois. C’était dans la circonscription fédérale de Verchères, sous la bannière du Bloc Québécois. Par la suite, il allait briguer les suffrages à onze autres reprises; il fut réélu à la Chambre des communes en 1997, 2000 et 2004, avant de se faire élire à l’Assemblée nationale, en 2005, sous les couleurs du Parti Québécois, à la suite du retrait de la vie politique du regretté Bernard Landry. Il fut réélu au Parlement québécois en 2007, 2008, 2012 et 2014. Au cours de ses années à l’Assemblée nationale, il occupa notamment les fonctions de ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de l’Outaouais, une région qu’il affectionne tout particulièrement. En 2018, il est nommé secrétaire général du Collège de Rimouski, avant d’effectuer un retour en politique, en 2019, à titre de député de la circonscription fédérale de Montarville, dans laquelle il a été réélu en 2021. Auparavant, il a été attaché politique et conseiller parlementaire de François Beaulne, à l’époque où celui-ci était député de l’ancienne circonscription de Bertrand à l’Assemblée nationale. M. Beaulne était d’ailleurs présent lors de la fête organisée en l’honneur de Stéphane Bergeron et il lui a rendu un vibrant hommage.

Le député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, a pour sa part témoigné de l’importance que M. Bergeron a eue sur son propre parcours et de la marque qu’il aura laissée dans la région. Animée par l’ex-député bloquiste de Verchères—Les Patriotes, Luc Malo, plusieurs messages ont été adressés à Stéphane Bergeron au cours de cette soirée, particulièrement de la part de la Première ministre, Pauline Marois, et l’actuel chef du Bloc Québécois, M. Yves-François Blanchet.

À cette occasion, on retrouvait également plusieurs élus municipaux, dont les maires de Saint-Basile-le-Grand et de Sainte-Julie, Yves Lessard et Mario Lemay. Monique Désy, une valeureuse bénévole qui a épaulé Stéphane Bergeron pendant un quart de siècle, fut au nombre des quatre personnes qui ont pris la parole au cours de cette soirée pour lui rendre hommage, tandis que les présidents du Bloc Québécois de Montarville et du Parti Québécois de Verchères, Daniel de Brouwer et Bruno Lavoie, lui ont remis un présent. (D’après le communiqué du bureau de Stéphane Bergeron)