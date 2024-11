Un bloc de béton dans la porte : un autre restaurant de la rue Saint-Jean vandalisé

Un deuxième restaurant de la rue Saint-Jean à Longueuil a été victime d’un acte de vandalisme en deux semaines. Après l’incendie qui a forcé la fermeture temporaire du Lou Nissart, le Gousto Bistro a vu sa porte avant défoncée par un bloc de béton en soirée le 6 novembre. Sa propriétaire est sous le choc.

Lorsqu’elle est arrivée à son restaurant en matinée le 7 novembre, Shilpa Matade a eu une mauvaise surprise. La porte d’entrée était brisée et il y avait de la vitre partout.

«C’est un gros choc. Je me sens aussi brisé que la vitre. Et là il n’y a plus de vitre alors j’ai peur pour cette nuit, je vais devoir rester ici», raconte-t-elle.

Mme Matade souligne que le restaurant n’a jamais fait l’objet de menaces ou été ciblé par du vandalisme depuis qu’elle l’a acheté en 2022 – et pas avant non plus, à sa connaissance.

Elle redoute cependant d’avoir été la nouvelle victime d’une vague de crime dans le secteur, évoquant l’incendie de nature suspecte survenu au Lou Nissart, situé à moins de 100 mètres du Gousto Bistro. Quelques vols ont de plus été effectués sur sa terrasse avant au cours de la dernière semaine.

Malgré l’incident, le restaurant demeure ouvert au public, informe-t-elle.

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil n’était pas disponible pour commenter.