Les automobilistes voient rouge aux feux de circulation

En raison des nombreuses plaintes d’automobilistes, la Ville de Boucherville a demandé à Renouveau La Fontaine de retirer les feux de circulation qu’il a installés sur le boulevard De Montarville à l’intersection du stationnement incitatif de Touraine.

Renouveau La Fontaine, qui relève du ministère des Transports et de la Mobilité durable, a réalisé les travaux de construction du stationnement incitatif, et a procédé à l’installation de deux feux de circulation sur le boulevard De Montarville pour la gestion des accès au stationnement.

«De nombreux citoyens ont exprimé des préoccupations concernant la congestion accrue causée par ces feux, entraînant des retards importants. Considérant que les feux ralentissent le flux de trafic, en particulier aux heures de pointe, ce qui pourrait être amélioré par leur retrait, il est proposé pour qu’ils soient retirés dans les meilleurs délais», lit-on entre autres dans une résolution adoptée par le conseil municipal.

«Plusieurs personnes pensaient que c’était moi qui avait décidé de mettre ces feux de circulation. Il n’en était rien et ce n’était pas non plus le conseil municipal, ni la direction générale. C’est tout le contraire. On était contre», a précisé le maire Jean Martel à la dernière séance du conseil municipal.

«Des citoyens ont même appelé au bureau de la députée et se faisaient dire que c’était de juridiction municipale. La preuve que ce n’est pas nous, nous demandons de les retirer», ajoute le maire.

«Lorsqu’on circule sur Montarville et qu’il y a à peu près aucun autobus ou voitures qui sortent du stationnement et que l’on attend inutilement, je peux comprendre l’exaspération de certains citoyens», conclut M. Martel.