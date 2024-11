Fissures et nids-de-poule ajoutent à l’exaspération des citoyens de la Butte-aux-Renards

À plusieurs reprises lors des récentes assemblées publiques, des résidents du chemin de la Butte-aux-Renards ont dénoncé le passage de milliers de camions lourds par mois en direction de la carrière de Varennes. Le 4 novembre, ils ont déploré cette fois la présence de fissures et de nids-de-poule qui causeraient bruit et vibrations dans leurs demeures, en demandant que la Ville vienne réparer le tout en urgence.



« Je fais le suivi sur ce que j’ai parlé le mois dernier au maire et même au début de l’été, c’est-à-dire l’entretien sur la Butte-aux-Renards, a demandé l’un des porte-paroles des citoyens, Richard Duff. On arrive au mois de novembre et j’ai vu qu’il n’y a aucuns travaux qui ont été fait, alors je veux savoir si la Ville est allée inspecter et voir ce qui se passe parce que l’hiver arrive et ça sera trop tard », a-t-il précisé en soulignant la présence de fissures et nids-de-poule qui sont vraisemblablement causés par le passage répété des poids lourds.



« Juste pour le mois d’octobre, on a enregistré 5 000 camions de plus qu’au mois d’octobre l’an dernier », a-t-il ajouté en faisant notamment référence aux camions provenant de Northvolt qui déchargent les terres excavées de Saint-Basile-le-Grand à la carrière de Varennes.



Le directeur général par intérim, Dominic Scully, a fait le point sur la situation. « Il y a une vérification périodique qui est faite de tous les chemins dans la ville et, dans votre cas, la prochaine pour la Butte-aux-Renards est prévue en 2025. C’est une auscultation qui est prévue entre autres pour vérifier les fissures et tout ça. Dépendamment des conclusions, des travaux pourraient être prévus pour 2026 pour les fissures. Pour le volet nids-de-poule, j’en prends note et on va aller vérifier s’il y a des réparations qui sont nécessaires plus rapidement. »



Le fait d’apprendre qu’il y aurait une auscultation seulement en 2025 a fait réagir Richard Duff. « Ça veut dire que la vaisselle va continuer de se promener dans mes armoires tout l’hiver avec tous les passages des camions! Je ne comprends pas! Vous avez refait le boulevard René-Gaultier, la montée de la Baronnie, pis nous autres, avec des milliers de passages de camions, ça va aller en 2025? Merveilleux! », a-t-il lancé avec ironie.



Le maire suppléant, Marc-André Savaria, qui officiait en remplacement du maire Martin Damphousse, parti en mission économique à titre de président de l’Union des municipalités du Québec, a répondu pour sa part : « Pour les nids-de poule, on n’était pas au courant. Il y a un rapport qui va être fait aux travaux publics et ils vont aller voir ça dans les prochains jours. »