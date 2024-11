Chemin de la Butte-aux-Renards à Varennes: l’espoir fait place à la déception

Les citoyens du chemin de la Butte-aux-Renards sont grandement affectés par le passage de centaines de camions à chaque jour en direction de la carrière de Varennes. Un de ces citoyens, Richard Duff, avait vu une possibilité afin d’améliorer quelque peu leur situation, mais cet espoir a vite tourné à la déception lors de l’assemblée publique du 4 novembre.



M. Duff avait étudié le Fonds de redevances sur l’exploitation des carrières et des sablières et il avait remarqué que des sommes pouvaient être versées pour instaurer des mesures de mitigation à la suite des inconvénients liés aux passages répétés de camions sur leur chemin.



Le maire, Martin Damphousse, avait mentionné au début du mois d’octobre que cette avenue était prometteuse et que la Ville l’étudiait sérieusement. Il avait expliqué que des redevances sont assumées par la multinationale CRH/Demix pour ce qui sort de la carrière et l’administration municipale travaillait depuis peu pour s’assurer qu’il y ait aussi des redevances pour ce qui rentre dans la carrière, ce qui pouvait se traduire par des sommes supplémentaires afin d’instaurer de telles mesures de mitigation.



Un mois plus tard, Richard Duff a fait une intervention lors de l’assemblée publique du 4 novembre afin de savoir où en était rendu le dossier. Son espoir a été rapidement refroidi par la réponse de directrice générale adjointe des Services juridiques et greffière de la Ville, Mylène Rioux.



Elle a expliqué que ces redevances peuvent être utilisées « pour pallier les inconvénients que la Ville subit et non pas chacun des citoyens, parce que la loi est établie en fonction de la Ville et la Ville ne peut pas intervenir sur le domaine privé. […] Dans le fond, ça se résume à ça, malheureusement ».

Après un silence de quelques secondes, Richard Duff a soupiré : « Ça veut dire qu’il n’y a rien à faire pour nous autres… », en référence à cette possible solution.