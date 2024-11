L’Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu est de retour à Sainte-Julie

La 32e campagne de l’Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu se prépare bientôt à reprendre la route. L’organisme invite les gens à utiliser le service qui sauve des vies durant le temps des Fêtes et lance un appel au plus grand nombre de bénévoles qui soit afin d’assurer le succès de la campagne.



La centrale sera située pour une deuxième année consécutive dans les locaux du concessionnaire Deschamps automobiles à Sainte-Julie. Lors de la conférence de presse, le 4 novembre, le coordonnateur de la campagne, Gerry Guimond, a rappelé qu’en 2023, c’est plus de 16 000$ qui ont été remis à six organismes jeunesse de la région.



Parmi les nouveautés cette année, les utilisateurs pourront désormais effectuer une demande de raccompagnement avec leur téléphone cellulaire. Les bénévoles pourront aussi s’inscrire via l’application mobile Opération Nez rouge. Il sera également possible d’appeler au 450 467-4011 ou de composer 1 866-Desjardins afin d’assurer un retour à la maison en toute sécurité.



M. Guimond a précisé qu’une journée portes ouvertes sera tenue afin d’accueillir les futurs et anciens bénévoles à la centrale le dimanche 24 novembre de 11 h à 15 h. Les dates de services seront les 29 et 30 novembre, les 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 31 décembre de 20 h à 3 h. Il est possible que d’autres dates s’ajoutent, si la demande est grande.



Douze villes de la Vallée-du-Richelieu seront desservies par cette centrale d’Opération Nez rouge, dont Sainte-Julie et Saint-Amable. Pour plus d’information, faire un don ou devenir bénévole, il suffit de visiter le site Web www.operationnezrouge.com ou de télécharger l’application mobile Opération Nez rouge sur Apple ou Google.