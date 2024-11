Le portrait de l’ex-président Jacques Chagnon maintenant au mur de l’Assemblée nationale

Le portrait du Bouchervillois Jacques Chagnon a, depuis la semaine dernière, joint le mur de la Galerie des présidents, à l’Assemblée nationale du Québec. C’est à titre d’ancien président de l’Assemblée nationale de 2011 à 2018 que cet honneur lui est revenu.

Depuis 1872, la tradition veut qu’une personne ayant occupé la présidence fasse immortaliser son portrait par une photo ou une peinture à l’huile.

M. Chagnon a choisi de renouer avec la tradition et le mandat a été offert à une jeune artiste peintre.

C’est la présidente de l’Assemblée nationale du Québec, Nathalie Roy, et députée de Montarville, qui a dévoilé l’œuvre réalisée par Rosalie Gamache.

L’artiste qui a entre autres étudié à Florence, en Italie, a consacré plus de 250 heures à recréer méticuleusement et dans les moindres détails les traits et les expressions de M. Chagnon.

M. Chagnon a siégé à titre de député à l’Assemblée nationale de 1985 à 2018. Il a notamment occupé les fonctions de ministre de l’Éducation et ministre responsable de la Charte de la langue française et ministre de la Sécurité publique. Il est le 45e président de l’Assemblée nationale du Québec.

Bouchervillois depuis toujours, Jacques Chagnon a d’abord été élu, dans les années 1970, commissaire scolaire. Il a plus tard été nommé président de la Commission scolaire régionale de Chambly, puis président de la Fédération des commissions scolaires du Québec avant d’être élu une première fois à l’Assemblée nationale en 1985.

On peut voir cette œuvre dans la Galerie des présidents de l’Assemblée nationale où se trouvent tous les portraits réalisés depuis 1867.