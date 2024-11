Sainte-Julie: former des techniciens pour décarboner les entreprises

Sainte-Julie accueillera une nouvelle attestation d’études collégiales (AEC) en optimisation énergétique dès l’hiver 2025. Ce programme, qui a pour objectif de former des techniciens qualifiés pour décarboner les entreprises locales et régionales, sera offert en présentiel ou à distance aux étudiants de partout au Québec.



Au terme de cette formation, ces techniciens qualifiés seront en mesure de réaliser des bilans énergétiques en plus de concevoir et d’implanter des solutions technologiques novatrices. Ces interventions visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à diminuer la consommation d’énergie et à optimiser les coûts des bâtiments et infrastructures du secteur industriel, commercial et institutionnel.



Ce programme se tiendra dans une classe bimodale située au 320, rue Murano, dans l’édifice commercial en face du complexe Vast à Sainte-Julie. Le Cégep de Jonquière supervisera les volets pédagogiques du programme et offrira aux participants l’occasion de réaliser des laboratoires intensifs dans ses installations durant la formation.



L’implantation de cette AEC est rendue possible grâce à un partenariat entre la Ville de Sainte-Julie, la MRC Marguerite-d’Youville et le Cégep de Jonquière. « Le lancement de ce programme unique au Québec met en lumière toute l’importance de la formation et du développement de compétences dans un contexte de transition énergétique », a mentionné par voie de communiqué Sylvain Gaudreault, directeur général du Cégep de Jonquière, qui y voit une opportunité de bâtir un avenir plus vert.



Pour sa part, le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, a fait valoir que cette AEC, qui représente « un atout très important » pour la ville, encouragera le développement de solutions énergétiques durables pour les infrastructures locales et celles de tout le Québec.



Tous les détails sur le programme et le processus d’admission sont disponibles sur le site Web https://mastera.qc.ca/