Plus de 200 personnes au traditionnel souper spaghetti de la Fondation Lajemmerais

La présidente de la Fondation Lajemmerais, Diane Duplin, s’est réjouie du succès du traditionnel souper spaghetti qui a rassemblé plus de 200 convives à l’Espace des Bâtisseurs à Varennes, le 26 octobre, et elle a souligné que la mission de l’organisme a pris plus d’ampleur.



« Depuis le mois de mai dernier, une Maison des aînés a vu le jour à Saint-Amable, notre conseil d’administration a pris la décision de la chapeauter, a mentionné la présidente. Notre mission s’élargit au niveau du territoire, mais demeure la même : améliorer la qualité de vie et le mieux-être de nos aînés, en leur offrant des activités de loisirs de qualité répondant à leurs besoins dans un lieu sécuritaire. Notre mandat ne change pas et donner un peu plus de bonheur aux 198 résidents de nos deux installations demeure et demeurera toujours notre priorité. »



Présente à l’événement, la ministre de la Famille et députée de Verchères, Suzanne Roy, a profité de l’occasion pour donner à la Fondation un chèque de 6 000$ au nom de la ministre des Aînés, Sonia Bélanger. Lors de la soirée, on a remis plusieurs prix de présence et c’est en dansant que s’est terminé l’activité qui a généré des profits de plus de 9 300$.