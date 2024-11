Sainte-Julie: le parcours différent d’une personne qui veut faire la différence

« On doit miser sur les différences, parce que si on fait comme les autres, ben on ne peut pas se démarquer! » lance avec le sourire Francis Levine-Croteau, qui doit composer dans son quotidien avec les troubles du spectre de l’autisme. Son parcours a été parsemé d’obstacles et de difficultés, mais il estime qu’aujourd’hui, en croyant en lui, il vit présentement une période stimulante de sa vie et il veut réaliser ses rêves et aider les personnes comme lui à mieux se comprendre et à s’épanouir.



« Je crois qu’on m’a mal compris dès le début », résume le résident de Sainte-Julie âgé de 30 ans. Son hypersensibilité, notamment au bruit, jumelée à l’autisme, compliquait ses rapports avec les autres, alors qu’il a été mis de côté et intimidé. Francis Levine-Croteau dit que son diagnostic d’autisme en 2022 lui a permis de mieux se connaître, de mieux se comprendre et aussi de mieux se faire comprendre des autres. Et depuis, sa vie s’en trouve transformée.



Il parle avec fierté de sa récente participation au Master’s US ProMiniGolf Association en Caroline, qui regroupait 80 participants provenant entre autres des États-Unis, du Canada, de l’Europe et de l’Australie. Francis y a décroché une bourse puisqu’il a terminé dans le top 20 mondial et premier au Canada, alors qu’il en est à sa première année d’expérience en mini-golf.



D’une certaine façon, ce qu’il a accompli là est un symbole de son parcours différent. Il explique qu’en 2011, il a dû être opéré pour une scoliose qui déformait sa colonne vertébrale. Pour ses coups de départ, il n’a pu faire comme les autres, mais ça s’est avéré efficace. « J’ai réussi à faire moi-même ma propre technique. C’est en faisant les choses différemment que je me trouve à être quelqu’un qui peut dépasser les autres », explique-t-il.



Record mondial et nouvelle émission



Ce n’était pas la première fois que Francis surprenait ses proches puisqu’il a établi une marque mondiale qui est encore valide sur le site Record Setter – The Home of World Records, soit 14 abats en une minute aux petites quilles, vidéo à l’appui. Francis a fait plusieurs apparitions à la télé pour ses prouesses sportives et sa fascination pour ce médium l’a amené à travailler bénévolement pour Télévision Rive-Sud depuis 12 ans comme caméraman et réalisateur. Son expérience dans le domaine lui a ensuite permis de décrocher des contrats professionnels comme caméraman.



Le Julievillois s’est aussi retrouvé au fil des ans devant la caméra à titre de figurant dans les séries bien connues comme Stat, Mea Culpa et Les armes. Francis est également en vedette dans l’émission Critiques atypiques, qui met en scène des personnes autistes invitées à la table des grands restaurants et elles critiquent sans filtre la cuisine des chefs, souvent réputés. La boîte de production derrière les concepts de Big Brother, MasterChef et Survivor vient tout juste de faire l’acquisition des droits mondiaux de l’émission québécoise produite par Pixcom.



Assis au cœur du studio qu’il a construit avec l’aide de son père au sous-sol de la maison familiale, Francis anime, produit et réalise entièrement son nouveau concept télévisé, On mise sur les différences. Dans cette série en 10 épisodes, il interviewe des personnalités publiques telles que Mathieu Gratton et Charles Lafortune sur les défis auxquels sont confrontés les enfants autistes et comment ils les ont surmontés.



« Moi ce que je veux, c’est de faire la différence avec les gens, qu’ils soient autistes, en chaise roulante, etc. Il faut les aider à s’épanouir. Ce n’est pas parce qu’on est différent qu’on ne peut pas aller loin dans la vie! » lance-t-il avec un rire qu’il veut propager un peu partout sur les petits et grands écrans.





Pour en apprendre plus sur Francis Levine-Croteau, il est possible de le suivre sur sa page Facebook: https://www.facebook.com/flcroteau/