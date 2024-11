De nouveaux arrêts d’autobus intelligents à Sainte-Julie

Quinze nouveaux arrêts d’autobus alimentés par l’énergie solaire ont été installés sur chacun des territoires des villes de Sainte-Julie et de Sainte-Thérèse. Cette technologie permettra aux usagers d’être informés en temps réel aux arrêts, notamment sur les modifications d’itinéraire, le temps d’attente avant le prochain bus et les transferts possibles.



Les structures et affichages déployés à ces arrêts serviront à la fois de Borne d’information voyageur et de hub de données. « Cette opportunité est l’occasion d’expérimenter l’innovation dotée de nouvelles fonctionnalités, notamment sur le plan de l’encadrement des voies de bus et zones d’arrêts, afin d’améliorer les opérations des parties prenantes ainsi que l’expérience des usagers », a expliqué Simon Emery, chargé du développement des affaires Québec et Europe chez BusPas, un des partenaires du projet.



« Je suis particulièrement fier de voir ce projet se concrétiser puisque celui-ci avait été proposé par le conseil étudiant de l’école secondaire du Grand-Coteau lors du conseil municipal jeunesse 2024 », a ajouté Mario Lemay, maire de Sainte-Julie.



Cette innovation a vu le jour dans le cadre du programme Défis Innovation du ministère de l’Économie, de l’innovation et de l’énergie, volet villes intelligentes et durables administré par IVÉO, en partenariat avec l’entreprise BusPas. La subvention octroyée couvrira 50 % des dépenses liées au projet, le reste étant pris en charge par l’entreprise BusPas.