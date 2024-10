Parce que c’est souvent le Far West sur les cours d’eau, notamment sur le Saint-Laurent dans le secteur de Boucherville, une étude sur l’encadrement de la navigation de plaisance au Canada sera effectuée.

C’est le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités qui entreprendra l’étude demandée par le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères Xavier Barsalou-Duval.

«Au Québec, si on circule sur une route, c’est automatique, il y a toujours des règles. Il y a des limites de vitesse, des zones scolaires comme des endroits où les camions lourds sont autorisés ou non. Sur les cours d’eau du fédéral, c’est le vide sidéral. À défaut d’une démarche pénible et fastidieuse initiée par le milieu et dans laquelle tout le fardeau de la preuve repose sur les demandeurs, c’est le Far West», déplore Xavier Barsalou-Duval, dans un communiqué de presse.

«La navigation de plaisance est un loisir louable. L’idée n’est pas d’empêcher les gens d’avoir du plaisir, mais ça doit se faire de façon sécuritaire et respectueuse des riverains ainsi que de façon à minimiser les impacts sur les écosystèmes», ajoute le député.

«Je pense qu’il est temps que Transports Canada se réveille et commence à travailler sur un cadre réglementaire de base pour l’ensemble des cours d’eau. C’est dans cette perspective que j’ai commencé cette étude. Je veux réveiller le monde à Ottawa et leur faire comprendre que le statu quo est intenable. La navigation est de compétence fédérale et il serait temps que ce gouvernement qui est si bon pour donner des leçons aux autres s’occupe de ses affaires», conclut M. Barsalou Duval.

Le Comité permanent des transports recevra une série de témoins pour un total de quatre séances d’audiences qui s’étaleront sur quelques semaines. Ils seront invités à donner leur point de vue sur l’enjeu et seront également questionnés par les membres du Comité. Un rapport contenant une série de recommandations destinées au gouvernement sera ensuite rédigé.