Noémie Rouillard veut succéder à Stéphane Bergeron

Quelques jours après que le député Stéphane Bergeron ait annoncé qu’il ne se présentera pas aux prochaines élections après 30 années au service de la population, Noémie Rouillard a fait savoir qu’elle sera candidate à l’investiture du Bloc québécois dans la nouvelle circonscription de Mont-Saint-Bruno–L’Acadie en vue du scrutin fédéral.



La candidate est avocate en pratique privée, spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse. Elle détient également un certificat en droit social et du travail de l’Université du Québec à Montréal. Mme Rouillard s’est impliquée bénévolement auprès du Service d’avocats de garde du Barreau de Montréal, qui offre des consultations juridiques aux gens qui se présentent eux-mêmes devant la cour en matière familiale. La conseillère politique au bureau du leader du Bloc québécois depuis 2019 a notamment œuvré à promouvoir l’accès à la justice aux personnes vulnérables et provenant des milieux défavorisés en représentant des personnes admissibles à l’aide juridique.



« Grâce à son travail rigoureux, le Bloc a inscrit des gains pour la reconnaissance de la nation du Québec, pour le respect de notre langue et de notre laïcité, pour les aînés, pour les travailleurs, pour l’environnement et fait avancer plusieurs autres enjeux importants pour les Québécois », a précisé celle qui milite « pour un Québec indépendant, maître de ses ressources et de l’ensemble de ses pouvoirs ».



« Comme candidate à l’investiture, j’ai très hâte d’aller sur le terrain, à la rencontre des citoyennes et citoyens du comté », a-t-elle conclu, en soulignant « le travail considérable » de Stéphane Bergeron à titre de député.