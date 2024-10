Longueuil change de directeur général

Après avoir occupé ce poste pendant près de trois ans, Alexandre Parizeau ne sera plus directeur général de la Ville de Longueuil. Ce départ, effectif dès le 1er novembre, est le fruit d’un «commun accord», affirme la mairesse Catherine Fournier.

La décision a été appuyée à l’unanimité par le conseil d’agglomération, en séance extraordinaire ce 30 octobre. Les élus ont approuvé une «transaction et quittance», concernant celui qui avait été nommé à la direction générale en janvier 2022, peu de temps après l’arrivée à la mairie de Mme Fournier.

«Je remercie sincèrement M. Parizeau pour son apport à la Ville de Longueuil et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs», a exprimé la mairesse.

Selon la transaction et quittance, Longueuil lui versera une indemnité de fin d’emploi représentant 100% de son salaire régulier, entre le 1er novembre et le 21 mars 2025. Le salaire du directeur général se chiffrait à plus de 275 000$.

La Ville s’engage aussi à rembourser à M. Parizeau un maximum de 10 000$ pour les honoraires d’avocats encourus pour cette transaction et quittance.

Nouveau directeur général

Gaby Jodoin a été nommé directeur général à cette même séance. Depuis 2018, il est directeur général adjoint – services à la communauté. «Il poursuivra comme directeur général la mise en œuvre des orientations du conseil de ville et du conseil d’agglomération, et ce, jusqu’au printemps 2026», signifie la Ville.

Le poste de directeur général adjoint de M. Jodoin sera quant à lui comblé par Guillaume Lamothe, qui conservera aussi ses fonctions de directeur des travaux publics et de la gestion des équipements motorisés.

Avant d’être nommé directeur général, Alexandre Parizeau avait occupé des postes de gestion à la Direction de la culture, du loisir et du développement social de la Ville de Longueuil.