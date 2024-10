Transport gratuit pour les aînés : le midibus roulera encore

Le midibus électrique circulera encore sur le territoire de Boucherville en 2025, et au frais de la Ville.

Les membres du conseil municipal ont renouvelé l’entente avec l’Autorité régional de transport métropolitain (ARTM) pour maintenir ce service de transport collectif gratuit pour la population.

C’est la Ville qui assume les coûts d’exploitation qui s’élèveront en 2025 à 259 884 $.

La ligne 284 dessert les secteurs du Vieux-Boucherville, de l’hôtel de ville (centre aquatique et bibliothèque) et des Promenades Montarville.

Selon les statistiques, l’achalandage va en grandissant. Le RTL a comptabilisé 11 973 passages sur la ligne 284 entre le 1er janvier et le 30 septembre 2024. Cela représente une hausse de 18 % par rapport à 2023 où on comptait 10 123 passages pour la même période.

Gratuité pour les 65 ans et plus

Par ailleurs, la gratuité en dehors des heures de pointe sera maintenue en 2025.

L’entente d’accessibilité pour cette catégorie d’usagers du RTL est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025.

La quote-part 2025 de Boucherville au budget de l’agglomération de Longueuil est évaluée à 26 291 $.

Au deuxième trimestre de 2024, on comptait plus de 6500 détenteurs du titre Accès 65 Hors pointe dans l’agglomération, dont 4627 à Longueuil, 1389 à Brossard, 289 à Saint-Lambert et 243 à Boucherville. Saint-Bruno-de-Montarville n’y prend pas part.

À Montréal, l’accès au transport en commun pour les citoyens de 65 ans et plus est gratuit en tout temps. Cette mesure sociale est évaluée à 40 M$ par an.

«Étendre la gratuité à l’ensemble du réseau RTL en tout temps augmenterait le coût de l’initiative à financer par les municipalités participantes de l’ordre de 25 à 30%», estime l’ARTM.

Avec la collaboration d’Ali Dostie