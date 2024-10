Succès pour le premier atelier Rafistout

Le premier atelier Rafistout organisé à Boucherville dimanche dernier a attiré 23 participants.



Les bénévoles ont examiné 30 objets dont plusieurs ont été réparés et sauvés du dépotoir, comme des grille-pains, une bouilloire électrique, un petit radiateur à l’huile, un walkman, une sableuse électrique, une guirlande de lumières et un pantalon dont l’élastique était à remplacer.



Pour une première, les instigateurs du projet Suzanne Tremblay et Daniel Lapierre sont satisfaits.



Le prochain atelier est prévu le prévu le 24 novembre, de 13h à 16h dans un local du CABB situé au 11, rue Louis-H.- La Fontaine nord.