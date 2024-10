Lutte à la violence armée: perquisitions en cours à Varennes

L’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) Québec effectue présentement à Varennes et Verchères des perquisitions en matière de lutte contre le crime organisé, le trafic d’armes à feu illégales et de stupéfiants.



Plus d’une trentaine de ressources policières et civiles de la Sûreté du Québec et de plusieurs corps policiers municipaux sont mobilisées pour cette action. L’EILTA a notamment permis la saisie de quatre millions de comprimés de méthamphétamine, de Crystal Meth, de cocaïne et d’armes à feu le 26 septembre à Boucherville et le démantèlement d’un site d’encapsulage le 16 octobre à Notre-Dame-des-Bois.



La Sûreté du Québec souligne que toute information en lien avec la possession, le trafic, l’utilisation et la fabrication d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).