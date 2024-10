Grand besoin de bénévoles pour la Guignolée de la Maison de l’Entraide à Sainte-Julie

Une des grosses activités présentées par la Maison de l’Entraide à Sainte-Julie est la Guignolée et celle-ci se tiendra cette année le dimanche 1er décembre. L’organisme dit avoir grand besoin de bénévoles pour l’occasion et fait un appel à tous.



La Guignolée se déroulera entre 11 h et 17 h et les bénévoles sont attendus au Centre communautaire situé au 550, boulevard Saint-Joseph. À cet endroit, ils recevront un ou plusieurs parcours, selon la disponibilité de chacun. Par la suite, ce sera le retour au centre et une boîte à lunch sera fournie aux participants inscrits. Il est à noter que les jeunes de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un adulte. Pour plus d’informations, il suffit de communiquer avec Lise Caron au (450 649-4569 ou 438 869-2131) ou intervention@ maisondelentraide.com



La Maison de l’Entraide rappelle également que les inscriptions pour les paniers de Noël auront lieu du 1er novembre au 6 décembre. Ces paniers aident un grand nombre de familles de Sainte-Julie en leur offrant gratuitement des aliments non périssables, des produits frais, des produits d’hygiène et plus encore. Les personnes intéressées doivent communiquer avec l’organisme au 450 649-4569 pour prendre rendez-vous avec la directrice, Nathalie Garand. Des preuves de revenus et de résidence des membres du foyer seront demandés à cette occasion.