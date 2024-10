« Stéphane sera toujours là pour la cause de l’indépendance du Québec », lance le député Xavier Barsalou-Duval

À la suite de l’annonce du député Stéphane Bergeron qui a affirmé qu’il ne sera pas des prochaines élections fédérales, le député Xavier-Barsalou Duval a rendu hommage à celui qu’il décrit comme « une figure incontournable » de la politique, et qui a été un mentor pour lui.



« Au fil de ses 30 ans de service public, Stéphane Bergeron est devenu une figure incontournable de la scène politique, tant à l’échelle locale que nationale, a déclaré par voie de communiqué le député de 35 ans. Quand Stéphane Bergeron a été élu pour la première fois, j’étais encore à la petite école. Il va sans dire qu’une telle longévité est exceptionnelle considérant l’instabilité et les aléas de la vie politique. »



« Sur le plan personnel, je lui dois beaucoup. Il a grandement contribué à ma victoire en 2015 et je ne serais peut-être pas député aujourd’hui sans la précieuse aide qu’il m’a apportée. J’ai énormément appris à ses côtés et j’ai véritablement eu le meilleur mentor qu’on peut espérer avoir », a-t-il mentionné.



« Après avoir partagé un territoire avec Stéphane, j’ai ensuite eu la chance de siéger avec lui à Ottawa. J’ai donc eu le privilège d’être témoin au premier plan de son énergie inépuisable, de son ardeur au travail et de sa dévotion totale à ses électeurs. Pour cela, il a toujours été très respecté et tenu en haute estime par ses collègues parlementaires. »



« Ça prenait bien du courage, en 2019, pour remonter dans l’arène après le revers de 2018. Stéphane Bergeron a foncé malgré les vents de face parce qu’il croyait pouvoir faire une différence. Il ne s’est pas trompé. Sa présence me manquera assurément, mais je me réjouis de savoir que même s’il se retirera au terme de son mandat, Stéphane sera toujours là pour la cause de l’indépendance du Québec », a conclu le député.



Rappelons à ce sujet que le 24 octobre, Stéphane Bergeron a expliqué aux médias locaux qu’il était impérieux pour lui d’être plus près de ses parents, une décision « déchirante » qu’il a dû prendre urgemment en raison de la rumeur d’élections anticipées et par respect aussi pour ses électeurs.