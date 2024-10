Clémence Paré reçue à l’Assemblée nationale

La députée de Montarville et présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, a accueilli une délégation d’athlètes, entraîneurs et officiels québécois à l’Assemblée nationale, le 22 octobre dernier. Parmi ces invités ayant tous pris part aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, l’été dernier, on comptait la para-nageuse Clémence Paré, une citoyenne de Boucherville.



Après avoir assisté à la période de questions au Salon rouge, les membres de la délégation ont reçu les éloges de nombreux dignitaires à l’occasion d’une cérémonie organisée en leur honneur.



«Ce fut un réel plaisir pour moi de pouvoir m’entretenir avec Mme Paré, dont je suis les exploits depuis quelques années déjà. Je tenais à la féliciter à nouveau pour sa participation aux Jeux paralympiques, mais également pour l’ensemble de son parcours sportif. Sa persévérance et sa détermination m’impressionnent au plus haut point et je lui souhaite le meilleur des succès dans la poursuite de sa carrière de nageuse », a déclaré Mme Roy.