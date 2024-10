Parc Michel-Chartrand : 64 bêtes abattues

La première étape de contrôle de la surpopulation de cerfs au parc Michel-Chartrand à Longueuil, réalisée par une équipe de professionnels du 22 au 24 octobre avec une arme à air comprimé, a permis de réduire la population de 64 cerfs.

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, via son programme Chasseurs généreux, remettra la venaison collectée à Moisson Rive-Sud pour distribution aux personnes dans le besoin d’ici la fin de l’année.

La Ville prévoit d’autres actions d’ici le 15 février pour réduire la population de cerfs dans le parc Michel-Chartrand, conformément au permis SEG du ministère de l’Environnement pour préserver la biodiversité, en ramenant la population de cerfs à environ cinq par kilomètre carré.

Projet de recherche

Lors de la prochaine séance du conseil, une entente sera officialisée avec PARCS en Santé pour étudier les écosystèmes des parcs-nature urbains et réduire les risques liés aux tiques. Ce projet, soutenu par plusieurs villes et organismes, vise à suivre les déplacements des cerfs et évaluer des mesures de gestion durable, dont la stérilisation. Les premiers résultats sont attendus fin 2025.

La Ville intensifiera également le reboisement pour renforcer la biodiversité et la résilience climatique du parc, fortement touché par l’agrile du frêne, les espèces envahissantes, le broutage des cerfs et le non-respect des règles par les usagers.