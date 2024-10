Lancement à Varennes de La Tournée des écoles du Grand défi Pierre Lavoie

Il y avait de la grande visite à l’école Les Marguerites à Varennes le 21 octobre alors que se tenait le lancement de la 16e édition de La Tournée des écoles du Grand défi Pierre Lavoie.



C’était une journée de plus stimulantes pour les élèves et le personnel, car il y avait sur place des jeux géants, un camion-écran, un bar à smoothies et on a procédé à la remise d’un cadeau à chaque écolier.



Les jeunes ont pu aussi découvrir le Véhicube spatial, un environnement immersif composé de deux sections, soit la Capsule de ravitaillement où les jeunes en apprenaient plus sur les avantages d’une saine alimentation à l’aide de jeux interactifs, ainsi que le Module d’entraînement où ils pédalent sur des vélos stationnaires dans un univers inspiré de l’espace.



« La Tournée des écoles nous permet de rejoindre les enfants dès leur jeune âge pour leur faire découvrir le plaisir de bouger et de prendre soin de leur corps. Si nous réussissons à leur inculquer ce plaisir en bas âge, ça peut les suivre toute leur vie », a expliqué Pierre Lavoie par voie de communiqué.