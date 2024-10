Greenfield Global à Varennes : 50 M$ pour réduire ses gaz à effet de serre de 70 %

Greenfield Global a reçu du gouvernement du Québec une subvention de 50 M$ dans le cadre de son projet d’agrandissement de sa distillerie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’ordre de 70 % de l’entreprise à Varennes.



L’usine, qui produit de l’éthanol de grade carburant à faible indice d’alcool à partir de l’amidon du maïs, devrait mettre en place des procédés permettant une réduction des émissions de GES estimées à près de 58 000 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 17 058 véhicules à essence de moins sur les routes.



Lors de l’annonce, le 17 octobre, le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, a rappelé que le secteur industriel représente 30 % des émissions sur le territoire québécois.

Pour sa part, le vice-président exécutif et chef de la direction, unité d’affaires énergie renouvelable, Jean Roberge, a précisé que la mise en place de technologies de pointe permettra de réduire de l’ordre de 70 % la consommation de gaz naturel d’origine fossile. « L’impact sur la réduction de l’indice carbone de nos produits finis est majeur, ce qui fera de la distillerie de Varennes la plus efficace sur ce plan en Amérique du Nord. »



Le projet de 255 M$ d’agrandissement et de décarbonation de Greenfield Global, prévu pour 2026, fera passer la production d’éthanol de 190 millions de litres à 260 millions de litres. La direction a expliqué que la décarbonation s’effectuera essentiellement en remplaçant le gaz naturel fossile par de l’électricité.



L’entreprise a d’ailleurs obtenu d’Hydro-Québec en 2023 un bloc de puissance de l’ordre de 104 mégawatts au total, soit la quatrième plus grosse attributions de mégawatts à ce jour, derrière Northvolt (354 MW pour la filière batterie à Saint-Basile-le-Grand); Hy2gen (307 MW pour de l’hydrogène vert à Baie-Comeau); TES Canada (150 MW pour de l’hydrogène vert à Shawinigan).



Ce bloc de puissance permettra également à Greenfield Global d’aller de l’avant d’ici quelques années avec un projet de l’ordre de 450 M$ pour la production d’hydrogène et de méthanol destiné au transport maritime.