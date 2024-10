Dernière heure: après 30 années au service de la population, le député Stéphane Bergeron ne sollicitera pas un autre mandat

Le député fédéral de Montarville, Stéphane Bergeron, annoncé qu’après trois décennies au service de la population, il ne sollicitera pas un autre mandat dans la nouvelle circonscription de Mont-Saint-Bruno—L’Acadie. Plus de détails à venir sous peu.



La rencontre avait lieu le jeudi 24 octobre à 10 h 30 à son bureau de circonscription à Sainte-Julie. Rappelons à ce sujet que Stéphane Bergeron fait partie de la première vague de députés du Bloc québécois à la Chambre des communes du Canada à la suite de l’élection fédérale de 1993. Il représente la circonscription de Verchères de 1993 à 2000, puis Verchères–Les Patriotes de 2000 à 2005.



En 2005, il se présente sous la bannière du Parti québécois et il remporte l’élection, devenant député de Verchères à l’Assemblée nationale du Québec. Il est réélu en mars 2007 et encore en décembre 2008. Aux élections de 2012, Stéphane Bergeron est encore réélu, mais cette fois le Parti québécois dirigé par Pauline Marois prend le pouvoir et forme un gouvernement minoritaire dans lequel il est nommé ministre de la Sécurité publique. M. Bergeron est réélu dans Verchères lors des élections de 2014, mais son parti perd le pouvoir.



En 2018, Stéphane Bergeron est battu par la candidate de la Coalition avenir Québec, Suzanne Dansereau et il occupera un emploi dans l’équipe de direction du Cégep de Rimouski. Il fait un retour à la politique en 2019 et il défait le député libéral sortant Michel Picard.



Depuis 2019, il est porte-parole de son parti dans les domaines des Affaires étrangères, des Affaires intergouvernementales et du Rapport d’impôt unique.