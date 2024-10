Une belle note pour la bibliothèque de Boucherville

La bibliothèque municipale de Boucherville a reçu la note de 89 %, soit un ruban jaune de niveau 5, pour ses efforts d’investissement dans les services offerts à la population.

À travers le Québec, les bibliothèques publiques ont obtenu une note globale de 66 %. Elles ont été évaluées dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ.

Elles sont jugées selon cinq indicateurs quantifiables, soit les dépenses d’acquisition de livres, les heures d’ouverture, la superficie de la bâtisse, le nombre de places assises ainsi que les ressources humaines au service des utilisateurs.

«La bibliothèque continue de se démarquer grâce à la grande qualité de son offre de services. Chaque année, nous avons la chance de découvrir de nouveaux services et de nouvelles activités. Que ce soit par l’implantation d’une jardinothèque, l’ajout de bornes libre-service pour faciliter les retours et les emprunts ou encore l’arrivée de nouvelles collections, telles que Biblio-jeux, proposant des dizaines de jeux éducatifs pour les enfants de 6 à 12 ans », a déclaré par voie de communiqué la conseillère municipale Josée Bissonnette et présidente de la Commission des loisirs, des arts et de la culture et de la vie communautaire.

La bibliothèque de Boucherville se distingue entre autres par son nombre d’employés, sa superficie et son nombre de places assises, indique la Ville. L’abolition des frais de retard lui a également permis d’obtenir une bonification sur le total des points cumulés.

La fréquentation de la bibliothèque et son taux d’abonnés sont en hausse respectivement de 9 % et de 7 % par rapport à l’année dernière.

C’est la deuxième année consécutive que la bibliothèque de Boucherville obtient un tel résultat.