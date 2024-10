Sommet de l’UMQ: tolérance zéro face à la violence

Près de 200 élus municipaux étaient réunis le 17 octobre dans le cadre du Sommet sur la démocratie municipale de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). À cette occasion, ils ont affirmé leur désir de renforcer et d’améliorer la santé démocratique municipale en signant une déclaration d’engagement qui prône notamment la tolérance zéro à l’égard de la violence.



En signant cette déclaration, les élus affirment notamment leur engagement à ne tolérer aucune forme de violence, qu’elle soit verbale, physique ou psychologique, et à mobiliser toutes les ressources disponibles pour assurer la sécurité de chacun d’entre eux. Ils ont aussi affirmé que la crise démocratique concerne non seulement les élus, mais aussi la société civile, les médias et les institutions.



Ils se sont également engagés à promouvoir un programme de mentorat offert par l’UMQ dès 2025 et qui permettra « de renforcer le soutien mutuel, favoriser le partage de compétences et d’expériences entre les personnes élues de différentes régions ». Les élus s’engagent aussi à promouvoir un climat sain et respectueux, tant avec leurs collègues que les citoyens, et finalement, d’être des ambassadeurs afin de favoriser un leadership éclairé.



« Être une élue ou un élu municipal, c’est avoir la possibilité de changer concrètement les choses, ici et maintenant. C’est de transformer le quotidien de nos citoyennes et citoyens, d’avoir un impact direct sur leur vie », a souligné par voie de communiqué le président de l’UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse.