Le député bloquiste Xavier Barsalou-Duval sera candidat aux prochaines élections fédérales

Le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou-Duval, a annoncé aujourd’hui par voie de communiqué qu’il sollicitera un nouveau mandat auprès de la population de la circonscription lors du prochain scrutin fédéral. S’il est réélu, il entamera un quatrième mandat.

«On ne sait pas si les élections vont avoir lieu dans quelques semaines ou dans quelques mois, mais on sait que ça s’en vient. Le gouvernement à Ottawa est en fin de régime et ça paraît de plus en plus. Tout cela nous force à réfléchir à nos intentions et à nous positionner », explique le député natif de Boucherville, âgé de 35 ans, et père de trois enfants.

«J’adore le contact que j’ai avec les citoyens et j’ai envie de continuer à me battre pour le Québec. Défendre notre langue, notre culture, nos PME, nos services publics et réussir la transition vers une économie verte, ce sont toutes des choses très importantes pour moi et il s’avère que c’est aussi la vision du Bloc québécois », ajoute M. Barsalou-Duval qui est détenteur d’un baccalauréat en sciences comptables et d’une maîtrise en administration des affaires.

« Je ne suis pas plus excité à l’idée de voir un gouvernement libéral que conservateur à Ottawa. Ni l’un ni l’autre ne représente le Québec, ni l’un ni l’autre n’est à l’écoute des Québécois. Notre destinée collective ne devrait pas être dépendante de l’humeur du moment au Canada anglais, mais la réalité brutale est qu’on ne forme que 22 % de ce pays-là et que c’est eux qui décident. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je pense que le Québec devrait être un pays indépendant, mais dans l’intervalle, on doit néanmoins tirer le meilleur parti des circonstances. C’est ça le rôle du Bloc », exprime le député bloquiste.