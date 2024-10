Érosion: de l’espoir pour le Comité pour la protection des berges

Les membres du Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent (CPBSL) ont salué « le travail et la détermination » du député Xavier Barsalou-Duval « dont la ténacité s’est traduite par un vote unanime de 325 députés » de la Chambre des communes à la suite du dépôt du rapport du Comité permanent des transports.



Sur la page Facebook de l’organisme, la présidente Micheline Lagarde a mentionné: « Grâce à notre député Xavier Barsalou-Duval, les riverains sentent enfin qu’il y a de l’espoir. L’effet du batillage a été largement démontré comme cause de l’érosion des berges, particulièrement dans l’étroit corridor de navigation devant les municipalités de Contrecœur, Varennes et Verchères. Il est temps de passer à l’action, de réhabiliter et d’aménager les berges de façon à en augmenter la résilience face au batillage ».



Elle a ajouté que le fleuve est un moteur économique de première importance, « mais les infrastructures ont été abandonnées, tout comme les citoyens qui en subissent les dommages », en soulignant que la première recommandation du rapport est la réinstauration d’un programme de protection des berges. Rappelons à ce sujet que le gouvernement fédéral a abandonné en 1993 l’entretien d’ouvrages de protection existants, se limitant à la construction de nouveaux projets jusqu’à l’abolition du programme en 1998.



« Toutes les parties prenantes se relancent la balle, sans que personne n’en prenne la responsabilité, résultat : ça fait plus de 20 ans qu’on en parle pendant que l’érosion progresse », a déploré Mme Lagarde. « Avec 325 députés en faveur de ce rapport, peut-on s’attendre à ce que cette mesure soit un engagement électoral de tous les partis à la prochaine élection fédérale? », a-t-elle espéré.