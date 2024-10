Halloween: des adresses incontournables à Boucherville

L’Halloween approche à grands pas, et la chasse aux bonbons aussi. Boucherville sera animée par de nombreuses activités. Voici quelques adresses incontournables pour petits et grands monstres.



Show rock sur De Brullon



C’est à un concert live rock/métal du groupe bouchervillois Self Resorted qu’auront droit les visiteurs de la maison hantée de zombies située au 171, rue De Brullon, le soir de l’halloween, de 19h à 21h. Les hôtes distribueront aux petits et aux grands des friandises alors que Félix Guay, connu sous le nom de DJ FEEL X, animera la soirée entre les performances du groupe.

Horreur sur la rue Notre-Dame



Chaque année, le propriétaire du 528 rue Notre-Dame, dans le Vieux-Boucherville, transforme sa propriété en maison hantée habitée par d’étranges créatures. Cette année ne fait pas exception. Ambiance effrayante garantie.



Les visites sont commencées !



L’Halloween commence tôt chez Anthony Muso. Sa résidence du 95, rue Pierre-d’Avignon a déjà pris des allures de fête avec ses innombrables bonhommes gonflables. «C’est pour les enfants, donc c’est davantage décoratif qu’épeurant», informe M. Muso. Cela dit, sa maison est ouverte aux visiteurs tous les jours de 18h à 21h.

Sentier frissons



L’incontournable sentier frisson sera à nouveau aménagé au parc du Bois-de-Brouage grâce à la collaboration des Ateliers Nez Rond, du Club photo de Boucherville, de l’École de danse de Boucherville, de l’Escale familiale de Boucherville et du Théâtre Jankijou.

Les visiteurs seront plongés dans une atmosphère mystérieuse et enveloppés d’un voile de fumée. Ils y vivront une expérience divertissante, à la fois visuelle et auditive, grâce à des jeux de son et lumière qui ajouteront une touche de frisson l’aventure.

À la fin du parcours immersif, ils pourront se divertir grâce à un spectacle de danse animé par un DJ et aussi immortaliser leur portrait dans un photomaton costumé.

L’aventure sera présentée le vendredi 25 octobre de 18h à 21h et durera de 5 à 10 minutes.



L’Halloween au marché

Le temps d’un après-midi, les familles sont invitées à venir s’amuser avec leurs petits monstres au Marché public Lionel-Daunais. Animations, structures gonflables, contes, jeux et labyrinthe hanté seront de la programmation le samedi 26 octobre de 15h à 18h.



La Maison des jeunes hantée

Le soir de l’Halloween, la Maison des jeunes se transformera en un lieu d’épouvante, de mystères et de frissons. Les monstres et les fantômes qui hantent ses murs depuis les temps anciens auront de quoi donner la frousse à tous ceux qui oseront affronter l’inconnu ! L’activité s’adresse à un public averti, le 31 octobre de 18h30 à 21h.