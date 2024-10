Spectaculaire accident avec trois blessés à Sainte-Julie

Un accident pour le moins spectaculaire est survenu vers les 9 h cet avant-midi alors que la conduite dangereuse du conducteur d’un Dodge Ram a causé un accident impliquant deux autres véhicules à l’intersection du boulevard Nobel et du chemin du Fer-à-Cheval à Sainte-Julie.



Le lieutenant Jean-Michel Juteau de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a expliqué que le Dodge Ram circulait à vitesse élevée sur le chemin du Fer-à-Cheval en direction sud (vers le mont Saint-Bruno) lorsqu’il a brûlé le feu rouge à l’intersection près du restaurant McDonald. Il est entré en collision avec un véhicule Tesla qui circulait en direction est du boulevard Nobel. Le choc a été brutal et a impliqué un troisième véhicule, mettant à terre un des feux de circulation à cet endroit alors que le bloc de béton installé du côté de la station Esso a été fissuré à la suite de l’impact.



L’accident a fait trois blessés, un dans chaque véhicule, mais leurs blessures ont été jugées mineures. « Le conducteur du Doge Ram a tenté de fuir les lieux, mais il a été rattrapé par les policiers », a indiqué le lieutenant Juteau. Il a été conduit à l’hôpital afin de soigner ses blessures et il sera évalué par rapport à ses capacités de conduite (drogue et alcool) au moment de l’incident.