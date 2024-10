Agression armée cette nuit dans l’arrondissement Saint-Hubert

Les policiers du Service de police de l’arrondissement de Longueuil (SPAL) sont intervenus dans la nuit du 19 octobre dans l’arrondissement Saint-Hubert alors qu’un homme dans la trentaine gisant au sol présentait des blessures graves. La victime a rapidement été transportée en centre hospitalier et la vie de la victime serait hors de danger.



Vers 3 h 45 cette nuit, les policiers sont intervenus sur le boulevard Grande Allée, à proximité de la rue Langevin, dans l’arrondissement Saint-Hubert. Sur place, ils ont trouvé au sol un homme dans la trentaine et les premières constatations démontraient qu’il aurait été agressé physiquement par des individus qui avaient pris la fuite avant l’arrivée des patrouilleurs.



La victime est connue du corps policier. La nature et les circonstances de cette attaque restent à être précisées. Des expertises ont été menées sur place par les enquêteurs et la Section d’identité judiciaire du SPAL. Aucune arrestation n’a eu lieu jusqu’à maintenant. Le lien entre la victime et les agresseurs reste à être déterminé. Les patrouilleurs et enquêteurs poursuivent leur enquête dans ce dossier.



Le service de police invite quiconque qui aurait des informations à leur transmettre en lien avec cet événement à communiquer directement via le 911 ou de façon totalement anonyme en communiquant avec la Ligne Info-Azimut au 450 646-8500 ou en ligne : https://www.longueuil.quebec/fr/info-azimut