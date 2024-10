Entraves près du pont Samuel-De Champlain cette fin de semaine

Des réparations sur un pont d’étagement entraîneront des fermetures de la route 132 et du boul. Marie-Victorin, dans le secteur du pont Samuel-De Champlain à Brossard, durant la fin de semaine du 18 octobre.



Les fermetures seront en vigueur à partir 22h le vendredi 18 octobre, jusqu’à 5h, le lundi 21 octobre.



La route 132 et le boul. Marie-Victorin seront fermés en direction est (vers Longueuil), entre la sortie no 53 (pont Samuel-De Champlain) et l’entrée suivante, près du boulevard Simard à Saint-Lambert.



«Les accès au pont et à l’autoroute 10 resteront possibles, mais une forte congestion est à prévoir dans le secteur», avise le ministère des Transports et de la Moblité durable (MTMD).



La bretelle menant du pont Samuel-De Champlain à la route 132 en direction est sera complètement fermée.



En direction ouest (vers La Prairie), la bretelle menant du boulevard Marie-Victorin en direction ouest au pont Samuel-De Champlain sera fermée. «Les usagers devront emprunter l’autoroute 10 en direction est (vers Sherbrooke) ou poursuivre sur la route 132 en direction ouest», informe le MTMD.



«Pour accéder plus facilement au pont Samuel-De Champlain durant cette fermeture, les usagers habituels de la route 132 sont invités à emprunter l’autoroute 10 à partir de l’autoroute 30», poursuit-on.



Le MTMD cible le transport collectif comme une «alternative à envisager» pour se rendre au centre-ville de Montréal.