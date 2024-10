Plus de 200 000 $ amassés au Défi des Générations

Plus d’une centaine de personnes ont répondu à l’appel du Défi des Générations cette année. Résultat. : plus de 200 000 $ seront remis à l’Hôpital Charles-Le Moyne afin d’offrir aux patients plus de soins de qualité, sécuritaires et à la fine pointe de la technologie.

Les dons viseront à répondre aux besoins les plus urgents de l’Hôpital, comme le soutien à la santé mentale, la spécialisation des soins en cancérologie, l’amélioration du bien-être des patients et du personnel médical, le financement de la recherche et de l’enseignement, ainsi que la modernisation des infrastructures.

«Je ne peux que saluer le dévouement et la participation du public, de nos partenaires et des employés de l’Hôpital cette année encore. C’est formidable de voir que nous nous mobilisons tous pour offrir un meilleur accès aux soins de santé pour les patients de l’Hôpital Charles-Le Moyne», a déclaré Nathalie Boudreau, présidente-directrice générale de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne.

Rappelons que la Fondation a tenu cette année la première édition du Défi 12 h Vélo, le 12 septembre : 12 heures durant lesquelles des équipes d’employés de l’Hôpital et de la Fondation se sont relayées pour pédaler. Dominic Arpin était aussi du nombre.

Les « Cycloscopistes » de l’endoscopie, les « Crinqués de l’urgence », l’équipe du « Labo de cardio/neuro », les « SpeeDEAU Gonzales » de la formation, les « Super Mario » et les « Philanthropes » de la Fondation ont pris part à ce défi.

À Josée Lavigueur, ambassadrice du Défi des Générations depuis plusieurs années, se sont joints Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard, qui ont relevé leur défi personnel avec plus de 100 entraînements entre le 11 juin et le 28 septembre. (A.D.)