Le GMF-U des Montérégiennes en «opération»

Les locaux du groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) des Montérégiennes, en activité depuis le 23 septembre, ont été inaugurés aujourd’hui en présence entre autres du ministre Lionel Carmant.

Ils ont été aménagés au coût de 8 M$ dans l’ancien cinéma de Boucherville, au 20, boulevard de Mortagne.

Le GMF-U prodigue les mêmes soins et services qu’un GMF, en plus d’assurer une mission enseignement et recherche. Il est affilié à l’Université de Montréal.

«Il répond tant à un besoin de la population qu’à celui de la formation des étudiants en médecine», a mentionné, lors de la cérémonie d’inauguration, Dr Francois Girard de l’Université de Montréal.

Il accueille actuellement les 6 000 patients qui étaient inscrits au Centre Médical Longueuil.

Au cours des prochaines semaines, «3000 autres patients provenant principalement de Boucherville et de Longueuil s’ajouteront à la clientèle du GMF-U», a pour sa part mentionné le ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon, Lionel Carmant.

Il s’agit de patients pondérés, c’est-à-dire qui requièrent de nombreux suivis pour une maladie chronique, et qui sont sur la liste du Guichet d’accès à la première ligne (GAP).

En plus de ses missions universitaires et de suivis de patients, la GMF-U offre également des plages de consultations d’urgence mineure aux patients orphelins par l’entremise du GAP.

À cet effet, dans la région, environ 1500 demandes sont faites par semaine pour des consultations en urgence. 75 % de personnes sont vues dans les 36 heures, a spécifié M. Carmant.

L’équipe médicale

L’équipe est composée de médecins enseignants (18 d’ici la fin de l’année), d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS) enseignantes, d’infirmières cliniciennes, d’infirmières auxiliaires, d’une travailleuse sociale, d’une pharmacienne, et de quatre médecins résidents.

Des étudiants et des stagiaires de différentes disciplines d’autres universités ou de maisons d’enseignement québécoises pourraient se joindre à l’équipe.

Les installations

Le GMF-U des Montérégiennes comprend deux salles de chirurgie mineure, 26 salles d’examen, quatre salles de consultation, du matériel pour accueillir des clientèles variées et trois salles d’enseignement.

Patients orphelins

L’accès à un médecin de famille est la plus importante requête adressée au ministre Carmant, dit-il.

Le nombre de personnes inscrites au Guichet d’attente à un médecin de famille (GAMF) sur le territoire du Réseau local de santé (RLS) Pierre-Boucher comportait, en date du 11 septembre dernier, 63 599 personnes.

C’est d’ailleurs la plus grosse liste d’attente au Québec, a avoué le ministre Carmant.

Le maire Jean Martel, qui était présent à l’événement, espère que l’ouverture du GMF-U contribuera à faire diminuer le nombre de patients orphelins. Boucherville compte plusieurs cliniques médicales privées sur son territoire.