Inondations : Québec doit rapidement aider les villes, réclame la CMM

Pour mieux faire face aux inondations, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) estime essentiel de d’abord miser sur la bonification des plans d’urgence actuels, sur le soutien à la rénovation pour faire des résidences plus résilientes et sur l’élargissement du Programme général d’assistance financière (PGAF) lors de sinistres. Pour ce, elle se tourne vers Québec.



À la sortie du Forum métropolitain sur les inondations, les élus de la CMM exhortent le gouvernement à agir rapidement.



Elle réitère le souhait déjà exprimé par des élus d’ajuster le PGAF afin d’accroître l’indemnisation à ceux qui subissent des refoulements d’égout causés par le ruissellement urbain.



Ces trois mesures doivent participer à une vision gouvernementale de gestion des risques d’inondation qui implique des programmes et mesures pour soutenir les municipalités et riverains, clame le regroupement. La CMM demande aussi la mise à jour du Plan de protection du territoire face aux inondations adopté par Québec en 2020, afin qu’il inclut les inondations par ruissellement urbain.



«Il est crucial de transformer notre approche face aux inondations urbaines, non seulement en renforçant nos infrastructures, mais en adaptant également notre façon de vivre avec l’eau, a souligné la mairesse de Longueuil et vice président du comité exécutif de la CMM Catherine Fournier. Nous devons apprendre à mieux coexister avec ces risques en intégrant des solutions durables.»



Elle soutient qu’une telle transformation exige une collaboration entre l’ensemble des acteurs touchés afin d’assurer un «partage des responsabilités et des risques équitable et juste».



Rappelons que la CMM a récemment publié une carte préliminaire des zones inondables en vertu du nouveau cadre réglementaire adopté par Québec en juin. Elle juge que ce cadre doit être modifié «pour respecter les différentes réalités du territoire métropolitain et doit être accompagné d’outils permettant de faire face aux défis financiers de l’adaptation aux changements climatiques».



Elle a aussi produit une cartographie des cuvettes et patrons d’écoulement pour mieux cibler les interventions d’urgence et mettre en place des mesures pour la vulnérabilité des éléments exposés aux inondations.



La tempête Debby a entraîné des pluies torrentielles variant entre 150 et 180 mm, sur le territoire de la CMM.