Bilan de mi-mandat de Suzanne Roy: des investissements de 852 M$ dans la circonscription

Deux années après avoir été élue députée de la CAQ dans Verchères, puis nommée ministre de la Famille et responsable de la Montérégie, Suzanne Roy a dressé son bilan de mi-mandat qui fait état d’investissements totaux de 852 M$ dans la circonscription.



En entrevue avec le journal La Relève, elle a expliqué ce qui a permis ces résultats qui touchent le soutien aux familles et aux citoyens (102 M$), le développement économique (529 M$), le soutien à la communauté (441 620 $), la culture (1,1 M$) et les infrastructures (221 M$).



« On fait plein d’interventions auprès des autres ministères. On fait des recherches pour voir tout ce qui existe comme programmes, entre autres à la Bibliothèque nationale du Québec, pour pouvoir alimenter nos organismes et aller chercher des sous de plus que les programmes standards habituels », précise-t-elle, tout en saluant le travail important réalisé par toute son équipe.



Elle se dit particulièrement fière que de nombreux projets et annonces dans la région touchent le logement social, dont 8,9 M$ en soutien à la construction de 62 logements abordables à la Villa de l’Amitié à Sainte-Julie; 6 M$ pour la construction en partenariat de 34 logements abordables à Varennes; 10 M$ octroyés pour des travaux majeurs sur plusieurs autres immeubles HLM sur son territoire; ainsi que l’inauguration dans Verchères de la Maison des Ainés qui peut accueillir 72 personnes âgées.



35 000 nouvelles places



À titre de ministre de la Famille, Mme Roy dit avoir aussi un bilan intéressant à présenter aux familles du Québec. « On bat des records depuis la création du réseau des service de garde éducatifs à l’enfance en 1997 par Pauline Marois. Dans les deux dernières années, c’est 25 000 places qui se sont développées pour les familles du Québec et la conversion de 8 600 places, ça veut dire des garderies privées qui sont devenues des garderies subventionnées. Au 31 mars, on sera rendu à 10 000 places converties, ça fait au total 35 000 nouvelles places pour les familles. »



« Et ce qui est intéressant au niveau des services de garde en milieu familial, en entreprise et en communauté – qui est en décroissance depuis toujours – là, on a augmenté de 7 000 places depuis le début du grand chantier en 2021. Alors c’est super intéressant pour les familles », ajoute-t-elle.



Si la Montérégie est un très vaste territoire à couvrir et à développer, elle se dit à la bonne place, car elle a auparavant été mairesse de Sainte-Julie, mais aussi préfet de la MRC de Margeurite-D’Youville et présidente de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). « Je suis chanceuse parce que je connaissais déjà une grande partie des acteurs montérégiens de par mon ancienne vie. Je pense que c’est ce qui m’aide le plus à travailler à Montérégie et à vraiment amener tout le monde à travailler dans la même direction. » Avant de quitter l’entretien à destination cette fois du Haut-Richelieu, elle lance une phrase qu’elle a souvent prononcée dans son « ancienne vie » : « On ne gagne jamais quand on tire chacun notre bord ».