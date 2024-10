Transport collectif et 65 ans et plus : pourquoi la gratuité est-elle hors pointe au RTL ?

À Montréal, les citoyens de 65 ans et plus peuvent emprunter le transport en commun sans frais, grâce au titre Gratuité 65+, et ce, en tout temps. Pourquoi le service Accès 65 Hors pointe du Réseau de transport de Longueuil (RTL) est-il limité en dehors des heures de pointe?, demande une usagère. L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Ville de Longueuil se renvoient la balle.

Lancé en 2013 à l’initiative de l’agglomération de Longueuil, le service a ciblé les périodes hors pointe «par souci d’équité envers tous les usagers en heure de pointe et selon la capacité financière du RTL, puisque l’ajout de ce service en heures de pointe aurait nécessité l’ajout d’autobus», expose la Ville de Longueuil.

Celle-ci ne confirme pas précisément si d’étendre la gratuité à l’ensemble de l’horaire pour cette clientèle a déjà été évalué.

La première entente en 2013 avait été signée avec le RTL, mais son renouvellement s’était conclu avec l’ARTM, en 2023.

«Depuis la réforme de ses tarifs au 1er juillet 2021, l’ARTM a prévu de présenter un projet à l’échelle métropolitaine pour les aînés, qui n’a pas encore été déposé. Lors du renouvellement de l’entente, les élus de Longueuil ont donc convenu de maintenir le statu quo en attendant le projet métropolitain de l’ARTM», justifie la Ville.

Pour sa part, l’ARTM indique qu’elle propose certaines offres tarifaires, telle la gratuité pour les enfants de 11 ans et moins et le tarif réduit pour les 65 ans et plus, mais que la gratuité du titre Accès 65 Hors pointe est une initiative de l’agglomération de Longueuil.

«Cette mesure était offerte avant la création de l’ARTM alors nous continuons à l’honorer selon les modalités prévues par l’agglomération», soutient-elle.

Plus de 6500 usagers

Au deuxième trimestre de 2024, on comptait plus de 6500 détenteurs du titre Accès 65 Hors pointe dans l’agglomération, dont 4627 à Longueuil, 1389 à Brossard, 289 à Saint-Lambert et 243 à Boucherville. Saint-Bruno-de-Montarville n’y prend pas part.

«Étendre la gratuité à l’ensemble du réseau RTL en tout temps augmenterait le coût de l’initiative à financer par les municipalités participantes de l’ordre de 25 à 30%», estime l’ARTM.

À Montréal, la gratuité pour les usagers de 65 ans et plus est estimée à 40 M$ par an.

Seules les villes de l’agglomération qui le souhaitent participent au service et le financent, selon les déplacements des usagers en provenance de leur territoire. Longueuil administre l’entente et coordonne son application, dans ses compétences d’agglomération.